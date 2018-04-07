افتتاح ثاني مدرسة خلال اسبوع في العمارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، السبت، مدرسة جديدة في مدينة العمارة في مسعى لتهيئة كافة مستلزمات نجاح العملية التربوية في المحافظة.

وقال دواي في كلمة الافتتاح رغم استمرار الأزمة المالية وتوقف المشاريع بسبب عدم صرف المستحقات إلا أن ذلك لم يمنع من أجل أن تستمر حركة البناء

وأوضح أن هذه المدرسة هي الثانية التي تفتتح في غضون اسبوع واحد ضمن مشروع تنمية الأقاليم،مبينا أنها تحتوي على 12 صفا مع جناح إداري ومختبرات اضافة الى قاعة متعددة الأغراض فضلا عن وجود مجاميع صحية وساحة للألعاب الرياضية وكراج للسيارات

ووجه دواي في كلمته مديرية التربية والدوائر ذات العلاقة بضرورة توفير الكادر التدريسي وتوفير الرحلات المدرسية وتوصيل التيار الكهربائي والمياه من أجل أن تشارك المدرسة زميلاتها المدارس الأخرى في تنشئة جيل واع ومتعلم.