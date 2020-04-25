افتتاح ثانوية نموذجية في ميسان بسعة ١٨صف

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. افتتح محافظ ميسان علي دواي، السبت، بناية ثانوية المتميزات النموذجية سعة (18) صف مع التأثيث والتي نفذت بأحدث المواصفات والتصاميم الفنية والعمرانية النموذجية.

وقال دواي في كلمة الافتتاح ان مشروع المدرسة ياتي ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان،مبيناً ان المدرسة تقع على مساحة (10,000) م2 سعة (18) صف مع جناح للإدارة مكون من (5) غرف ومجاميع صحية وكافتيريا ومختبرات لمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء ومختبر بايلوجي ومختبر للحاسوب مجهز ب (25) حاسبة ومكتبتين ومنظومة انترنت متكاملة ومولد بيركنز كاتم للصوت بقدرة (500)kv .

كما تضم البناية ساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وملعب رياضي بمساحة (1000م2) وقاعات وكراج سيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث وأعمدة إنارة جمالية تحيط بها .

وأضاف ان المدرسة مجهزة بباصات حديثة عدد اثنان لنقل الطلاب والكادر التدريسي .

وأوضح دواي إن هذا يضاف إلى سلسلة الانجازات التي حققتها المحافظة وعلى كافة الأصعدة وتثميناً منا لما تبذله الطالبات المتميزات من تقدم العلم في العراق عموماً وميسان خصوصاً ،لافتا الى ان المحافظة تسعى وبكل اتجاه من أجل تحقيق وخلق أجواء مناسبة لتنمية الطاقات العلمية ورفد البلد بعقول نيرة تسهم في تقدمه علمياً وحضارياً وذلك من خلال تقديم الرعاية والدعم على الصعيدين المادي والمعنوي كون هذه الفئة المتميزة من الطالبات هم من سيرفدون مستقبل المحافظة بالكفاءات العلمية التي تحتاجها في عملية البناء والأعمار .

وأشاد دواي بالجهد الذي تقدمه الكوادر الفنية والهندسية في المحافظة والتي قدمت صورة معمارية متكاملة في هذا الانجاز المهم، مشددا على مديرية تربية ميسان بضرورة للاهتمام بهذه الصروح التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة لطلابنا وطالباتنا في مسيرتهم التعليمية .

واكد دواي أن قطاع التربية له حضور كبير ضمن الخطط السنوية للمحافظة حيث تم انجاز قاعات امتحانية نموذجية وبناء مئات المدارس الجديدة ورياض أطفال وثانوية المتميزين ومدرسة الموهوبين والمحافظة مستمرة في دعم هذا القطاع .