افتتاح بناية مدرسة نموذجية في ناحية الكميت بميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي،اليوم الاثنين، مشروع بناء مدرسة نموذجية سعة (12) صف مع التأثيث في قضاء الكميت / منطقة نهر سعد.

وقال دواي في كلمة اثناء الافتتاح ان المدرسة تتكون من (12) صفا مع جناح للإدارة ومختبرات ومجاميع صحية وساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وكراج للسيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث وأجهزة حاسبات

وأضاف : برغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف كامل الاستحقاقات المالية للمحافظة خلال العام الماضي مع ذلك تم افتتاح العشرات من المدارس والمشاريع الأخرى، منوها الى انه سيتم افتتاح عدد من المدارس في الفترة القليلة المقبلة.

واشار دواي الى انه تم في هذا العام الإعلان عن (32) مشروعا حتى الآن، منها (22) مدرسة في عموم المحافظة، حاثاً مديرية تربية ميسان للاهتمام بهذه الصروح التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة لابناءنا الطلبة في مسيرتهم التعليمية

واوضح إن إدارة المحافظة تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وتهيئة كافة مستلزمات نجاح العملية التربوية في المحافظة واضعةهذا القطاع كأولوية أولى في خططها السنوية . وذكر دواي أن هذه المدرسة تاتي ضمن سلسلة من المشاريع التي نفذتها محافظة ميسان ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم .

وجدد مطالبة وزارة التربية بالإسراع في انجاز مشاريعها المتلكئة منذ سنوات عديدة للحاجة الماسة لها وعدم تركها بهذا الإهمال مما يسبب الهدر بالمال العام.

يذكر ان في ميسان العديد مشاريع لانشاء مدراس بقيت هياكل ولم تر النور منذ حكومة المالكي.