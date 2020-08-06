افتتاح بناية مدرسة نموذجية جديدة في ميسان بعد تاثيثها

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أفتتح محافظ ميسان علي دواي، اليوم الخميس بناية مدرسة (انتفاضة الأقصى) الأبتدائية النموذجية وسط مدينة العمارة

وقال دواي اثناء حفل الافتتاح ان المدرسة تقع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان وتم تنفيذها من شركة (موارد الجنوب للمقاولات)،مشيرا إلى أنها تتكون من ثلاث طوابق سعة (18) صف مع جناح للإدارة ومختبرات وقاعة متعددة الإغراض ومجاميع صحية وساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وكراج للسيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه وأجهزة حاسبات ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث .

وأضاف” برغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة مع ذلك في الفترة الأخيرة تم افتتاح عشرات المدارس النموذجية وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى

ونوه إلى انه سيتم افتتاح عدد من المدارس والمشاريع الأخرى خلال الفترة القليلة القادمة .

وأكد دواي إن المحافظة تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وخصوصاً الأبنية المدرسية وتهيئة كافة مستلزمات ومتطلبات نجاح العملية التربوية في المحافظة، موجهاً مديرية تربية ميسان بتعيين إدارة للمدرسة وتوفير الملاكات التعليمية لها من اجل دخولها الخدمة في العام الدراسي القادم .

وحث مديرية التربية للاهتمام بهذه “الصروح” التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة لابناءنا الطلبة في مسيرتهم التعليمية .

وجدد دواي مطالبته وزارة التربية على الإسراع في إنجاز مشاريعها المتلكئة منذ سنوات عديدة للحاجة الماسة لها وعدم تركها بهذا الإهمال مما يسبب الهدر بالمال العام ..