افتتاح الملتقى الدولي 21 للسياحة العربية والعمرة بمشاركة 60 شركة سعودية وعراقية

(المستقلة)..أُفتتح، اليوم الاحد، في بغداد، برعاية الهيئة العليا للحج والعمرة، الملتقى الدولي 21 للسياحة العربية والعمرة، بمشاركة 60 شركة سعودية وعراقية متخصصة بمجال تقديم الخدمات للمعتمرين.

وقال رئيس الهيئة الشيخ الدكتور خالد العطية في كلمته اثناء حفل افتتاح الملتقى، الذي تقيمه الشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة (أسفار) ان” إقامة الملتقى الدولي للسياحة العربية والعمرة في العاصمة بغداد للمرة الثانية على التوالي يعكس الاهتمام الحكومي والقطاع الخاص بتحسين الخدمات المقدمة للمعتمر الكريم”.

وأضاف ان” الهيئة تسعى باحتضانها لهكذا ملتقيات دولية الى تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض شركات العمرة العراقية في التفاوض مع الشركات السعودية، والتي كانت سابقا تحتاج الى الذهاب للمملكة العربية السعودية او دول الجوار التي تعقد فيها هذا الملتقى، لاجل التعاقد على الخدمات الواجب تقديمها لزوار بيت الله الحرام اثناء موسم العمرة، لكن اليوم أصبحت الشركات السعودية هي من تحضر الى العراق لتقديم عروضها”.

واكد ان” اهم ما يميز هذا الملتقى هو قوة العروض التي تقدمها العديد من الشركات السعودية لزبائنها العراقيين والتي تتولى خدمة المعتمرين، وبالتالي سينعكس ذلك على برامج العمرة المقدمة للمواطنين الراغبين باداء مناسك العمرة من ناحيتي السعر والجودة، خاصة ان سوق العمرة واعدة وتتطور بشكل مستمر، حتى يحظى المعتمر بأفضل الخدمات التي تعينه على أداء مناسكه”.

ودعا العطية المعنيين بمجال العمرة الى” أهمية الاعتناء بموضوع الارشاد الديني والحرص على ان يؤدي المعتمر فرائضه بالشكل الشرعي الصحيح من دون أي تهاون بهذه الخدمة، واستغلال هذه السفرة لتكون دورة ايمانية وتربوية يتثقف من خلالها المعتمر بالمعلومات الدينية الصحيحة ليعود من خلالها الى اهله بروحية متجددة”.

وقص رئيس الهيئة شريط افتتاح معرض الملتقى، الذي يقام في نادي اليرموك ويستمر ليومي 22-23 أيلول الحالي.