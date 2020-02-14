اغنية كاظم الساهر الجديدة 2020 ” آه وآهين ” عيد الحب

بمناسبة حلول عيد الحب اعلن الفنان العراقي القدير كاظم الشاهر عن اطلاقه لاغنيته الجديدة ” آه وآهين “.

الاغنية الجديدة ” آ وآهين ” من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات القيصر كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.

كما أن اغنية ” آه وآهين ” كان قد غناها كاظم الساهر خلال فعاليات شتاء طنطوة بإحدى حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية، حيث فاجأ بها جمهوره الذي أعجب بها إلى حد كبير، وهو ما جعله يطرحها بالتزامن مع عيد الحب.