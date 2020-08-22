اغنية عمرو دياب “أماكن السهر” تتصدر قائمة الأغاني العربية

تصدر عمرو دياب قائمة الأغاني العربية بأغنيته الجديدة “أماكن السهر”، على تطبيق أنغامي، والمقرر طرحها كفيديو كليب قريبًا بمشاركة الفنانة دينا الشربيني .

وطرحت الأغنية عبر تطبيق “أنغامي” وتصدرت قائمة الأغاني في مصر والوطن العربي بعد ٤٨ ساعة من نزولها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.

وقد انتهى عمرو دياب من تصوير الأغنية ” أماكن السهر ” بالساحل الشمالي بصحبة مدير التصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

ولاقى برومو الأغنية الذي طرح منذ يومين تفاعلًا كبيرًا مع رواد السوشيل ميديا الذين أعربوا عن إعجابهم بها، مؤكدين أنها تحمل طابع البهجة والسعادة.