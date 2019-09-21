اغنية سعد المجرد الجديدة  تتخطى الـ8 ملايين مشاهدة في أقل من يومين

(المستقلة)..بعد مرور يومين فقط على قيام النجم المغربي سعد المجرد بطرح الفيديو المصور لأغنيته الجديدة “يخليك للي” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، سجلت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، حاصدة موجة واسعة من التعليقات الإيجابية التي عكست رضا الجمهور والقاعدة الشعبية الواسعة التي يتمتع بها سعد المجرد عن العمل الجديد.

وبهذا ضاهت هذه الأغنية بسرعة انتشارها النجاح الذي حققته أغنية المجرد السابقة “انساي” التي قدمها إلى جانب النجم المصري محمد رمضان، والتي سجلت حتى اليوم ما يقارب الـ144 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أنّ أغنية “يخليك للي” هي من كلمات وألحان وإنتاج جلال الحمداوي، ولن تكون الأخيرة للمطرب المغربي في الفترة المقبلة، حيث نشر سعد مقطع ترويجي صغير لأغنيته الجديدة بعنوان “نجيبك” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب تمهيداً لطرح الفيديو كليب كاملاً خلال الأيام القادمة..