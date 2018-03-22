اغنية جديدة لـفيروز بعيد الأم

(المستقلة)..نشرت المخرجة اللبنانية ​ريما الرحباني إبنة السيدة فيروز​ أغنية جديدة لوالدتها بمناسبة ​عيد الأم​، عبر صفحتها على الفايسبوك وقد أرفقت الأغنية بالنص الآتي:

“هالغنّية هيّي من أحب الأغاني ع قلب إمي، من زمان كتير حابّة ينعملّا كلام.. وبما إنّو ما في شي بيصير إلا بوقتو وإذا إجا وقتو. صار، وكانت من ضمن أغاني “ببالي”! إنّما بسبب تأخّر حقوق النشر، قرّرنا نمشي بالأسطوانة، اللي ما حبّينا نأخّر صدورا، بيدونا.

اليوم بعيد الأمّهات حابّة قدّما هديّة لإمّي يطوّل عمرا ويخلّيها فوق راسنا وتاج راسنا.. وتحيّة لبيّي.. وتحيّة لإختي ليال وجدّي وديع وستّي ليزا ومربّيتي جمال، اللي رغم إنّهن فلّوا بكّير وتركونا بعدُن معي بزوايا بالي! ولإخوتي زياد وهلي كل الحب يطوّل عمرُن ويخلّيلي ياهن.

وتحيّة من القلب لكل الأُمّهات بهالدني، اللي صاروا واللي فلّوا واللي جايين! ريما عاصي الرحباني”.