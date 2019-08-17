اغنية اصيل هميم “سر الحياة” تتخطى حاجز لـ 115 مليون مشاهدة خلال شهرين

( المستقلة ) – تخطت اغنية المطربة العراقية اصيل هميم “سر الحياة” حاجز لـ 115 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب خلال فترة شهرين من تاريخ رفع الاغنية 11/6/2019 ، وبذلك تكون الاغنية هي الاسراع انتشارا لمطربة عربية خلال هذه الفترة القصيرة .

الاغنية من انتاج شركة جديد ميوزك .

وتقول كلمات الاغنية :

لو فكرت وانسيتك

لو گلت ما حبيتك

المن احب هاي الناس

ما بيها من حنيتك

اتخيل حياتي بدونك

اكره الگلي شلونك

سر الحياه مو بالماي

لا سر حياتي عيونك

سر الحياة عيونك

اويلي بشر مليان حب واحساس

من فدوه الضحكته

اويلي واحد بس اشوف الناس

كلهم بيك انته

مالتي انته وبس اليه احساسك

وانسه كلشي وبيه دوخ راسك

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شايف بشر ما يگدر

بدونك يعيش اتصور

كل لحضه الك انه اشتاك

كل يوم احبك اكثر

حُبك كُبر فد مره

وانطيك عنه فكره

بحبك اوقع للموت

وابصم الك بالعشره

حبيبي عمري اوياك انه بلياك ضايع مدري ويني

حبيبي يمي تصير واحس الخير كله گبال عيني

اوياك اني زينه كلش حالتي

يا ابن روحي المدلل مالتي