اغلاق 13 شركة سياحية وهمية و 64 فندق غير نظامي في كربلاء

( المستقلة ) علي النصر الله / .. أفادت قيادة شرطة محافظة ربلاء ، الخميس ، إن قسم الامن السياحي التابع الى استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة تمكن من أغلاق 13 شركة سياحية وهمية و 64 فندق ومطعم يعملون بشكل غير قانوني.

وقال بيان لإعلام شرطة كربلاء تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، إن ” قسم الأمن السياحي التابع الى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في كربلاء، تمكن في عمليات نوعية مختلفة من إغلاق (١٣) شركة سياحية وهمية و(٦٤) فندق ومطعم يعملون بشكل غير قانوني “.

وأضاف البيان ، إن ” المخالفين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.