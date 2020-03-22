اغلاق عشرين مطعما ومقهى في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاحد ، عن غلق عشرين مطعما ومقهى في مدينة الناصرية ، ضمن حملة واسعة لمنع انتشار الامراض الانتقالية واتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة فيروس كورونا .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في قطاع الناصرية الثاني نفذت حملة بالتعاون مع مفارز الامن الوطني والجهات الامنية ، اسفرت عن غلق عشرين مطعما ومقهى في مدينة الناصرية “.

واشار البيان الى ” تشديد الاجراءات الرقابية على جميع اصناف المحال العامة الخاضعة للاجازة الصحية ، واتخاذ اجراءات رادعة واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة “.