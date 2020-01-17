اغتيال ناشطة ومسعفة في كربلاء

المستقلة / اغتال مسلحون ممرضة شابة تسعف مصابي التظاهرات بكاتم للصوت فيما خرجت تظاهرة تدعو الامم المتحدة لحماية المتظاهرين بينما حذرعلاوي من سعي ايران لمنازلة اعدائها انطلاقاً من ارض العراق وعلى حساب شعبه لتكون شرطي الخليج العربي.

واكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الجمعة أغتيال الناشطة والمسعفة هدى خضير (23 عاما) برصاص مسدس كاتم للصوت في مدينة كربلاء الشيعية الجنوبية وذلك لمساندتها للتظاهرات الشعبية.

كما شهدت الايام الثلاثة الماضية اغتيال الناشط احمد سعدون المرشدي بأطلاقات نارية بالقرب من داره في حي المهندسين بوسط مدينة الحلة الجنوبية فيما نجا الصحافي منذر الجبوري مراسل قناة تلفزيونية ومدير إذاعة في محافظة بابل من محاولة اغتيال.

وقال رئيس المركز عمر الفرحان في بيان حصلت عليه “المستقلة ” ان عمليات إختطاف وإغتيال الناشطين أمست ممنهجة لسلطة أوغلت في دماء العراقيين لكنّها لن تفلت من العقاب الذي تستحقّه مهما طال الزمن.