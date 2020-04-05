اغتيال ناشطة وجرح اثنين من ابنائها في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اغتال مسلحون مجهولون ، فجر اليوم الاحد ، ناشطة مدنية واصابوا اثنين من ابنائها بجروح في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .

وقال مصدر مطلع ان ” الناشطة المدنية انوار جاسم مهوس المعروفة بـ ( ام عباس ) ، قتلت برصاص مسلحين مجهولين داخل منزلها الواقع في حي سومر بمدينة الناصرية ، فيما اصيب اثنين من ابنائها بجروح “.

واشار الى ان ” الاجهزة الامنية المختصة فرضت طوقا امنيا حول محل الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته “.