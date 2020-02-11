اغتيال مسؤول في قناة الرشيد الفضائية

(المستقلة)..اغتال مسلحون مجهولون مدير المجموعة الاعلامية “الجنابي كروب” واحد المشرفين على عمل قناة الرشيد نزار ذنون صباح اليوم الثلاثاء، ببغداد.

وذكر منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عمر الهلالي ان مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، اطلقوا عيارات نارية على نزار ذنون، اثناء خروجه من منزله في حي الجامعة صباح اليوم، وفارق الحياة على الفور.

وادانت الجمعية الدفاع اغتيال ذنون، معتبرة ما تعرض له انتهاكا لحرية الصحافة.

وطالبت وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل بالحادث، والكشف عن الجهات المسؤولة عن اغتيال الصحفيين، وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.