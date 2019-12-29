اغتيال عنصر امني في كربلاء

( المستقلة )/علي النصر الله/.. اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عن قيام مسلحين مجهولين باطلاق النار على منتسب امني قرب منزله وسط المدينة.

وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن واردوه قتيلا في الحال قرب منزله في منطقة حي العامل (3 كم عن مركز المدينة) “.

وأضاف المصدر إن “المواطن الذي اغتيل بعدة اطلاقات نارية تبين هو منتسب امني في الفوج الثالث طوارىء تابع لقيادة الشرطة يدعى (علي ابراهيم الياسري ) “.

واشار المصدر الى إن “المسلحين لاذوا بالفرار “. منوها الى إن “قيادة الشرطة فتحت تحقيقا امنيا بعملية الاغتيال وشكلت لجان امنية لمتابعة المسلحين القتلة لتقديهم الى القضاء ، فيما سلمت جثة العنصر الامني المغدور الى الطب العدلي ، لتسليمه الى اهله ” .

من جانبه قال شقيق الشهيد المغدور ، إن “شقيقه خرج من الدار بزيه المدني ولم تكن له إي عداوات ومحبوب في مجتمعه ، وتعرض له مسلحون ملثمون قرب الدار وفتحوا نيران اسلحتهم ما ادى الى اصابته بتسعة اطلاقات، خمسة في جسده واربعة في السيارة “.

وطالب الياسري الحكومة المحلية وقيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء البحث عن الجناة الذين اغتالوا المواطنين قبل شقيقه ، بالإضافة الى اخيه ” .