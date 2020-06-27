اغتيال ضابط رفيع برتبت عميد في الشرطة جنوبي العراق

(المستقلة)… أفاد مصدر امني باغتيال ضابط رفيع في الشرطة العراقية في محافظة واسط جنوبي العراق .

وقال المصدر للـ(المستقلة)… اليوم السبت إن ” مجموعة مسلحة اغتالت، مساء اليوم، العميد كاظم راضي مدير شرطة قسم الحي بالقرب من بوابة المركز في محافظة واسط” .

وأضاف أن ” قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونفذت عملية دهم بحثا عن المنفذين الذين لاذوا بالفرر الى جهة مجهولة”.

من جهتها فتحت قوات الشرطة تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات حادث الاغتيال بإشراف اللواء قاسم راشد زويني .

وباشرت الاجهزة الأمنية هناك بجمع الأدلة والمعلومات والانتقال الى محل الحادث، مؤكدة أنه سيتم اعلان ما توصلت اليه التحقيقات الأولية فور اكتمالها. (النهاية)