اغتيال الناشطة الدكتوره رهام يعقوب وصديقتها في البصرة

(المستقلة).. اغتال مسلحون مجهولون،مساء اليوم، في مدينة البصرة، الناشطة المدنية الدكتوره ريهان يعقوب.

وقالت مصادر ان مسلحين اطلقوا النار على سيارة تقل 4 نساء قرب تقاطع التجاري وسط البصرة، ما أدى الى مقتل اخصائية التغذية الطبيبة ريهام يعقوب وامراة أخرى.

وكانت البصرة قد شهدت عدة حوادث اغتيال لناشطين مدنيين، حيث تعرض الناشطين لوديا ريمون، وعباس صبحي لهجوم مسلح استهدفهما في إحدى مناطق المحافظة،قبل يومين، وتعرضا إلى إصابات بليغة.

فيما اغتال مسلحون الناشط، تحسين أسامة، قبل أيام ما أدى إلى غليان في المحافظة وتظاهرات.