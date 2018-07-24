اغتيال احد موظفي امانة بغداد

(المستقلة)..اعلنت امانة بغداد عن اغتيال احد موظفيها في بلدية الغدير من قبل احدى “المجاميع الارهابية المجهولة”، معربة عن استنكارها لهذا “العمل الجبان” .

وقالت الامانة في بيان ” انها تستنكر الاعتداءات المتكررة على موظفيها نتيجة تطبيقها القانون البلدي وحرصها على تقديم افضل الخدمات لاهالي العاصمة واخرها استشهاد احد موظفيها في بلدية الغدير بعد استهدافه في منزله من قبل مجموعة ارهابية “.

وبينت ان ” الموظف الذي تم اغتياله كان يعمل في الشعبة القانونية ومعروفا بنزاهته ومثابرته في العمل وهو احد الموظفين الاكفاء المعروفين بسيرتهم الحسنة ” .

واضافت ان” مثل هذه الاعمال الاجرامية لن تثني من عزيمة ملاكات امانة بغداد في مواصلة تقديم الخدمات لاهالي العاصمة ” .

واشارت الى ان ” هذا الاعتداء يأتي نتيجة للحرص على تطبيق القانون البلدي وازالة التجاوزات والعمل الدؤوب لتقديم افضل الخدمات بالاعتماد على الجهود الذاتية اذ قدمت امانة بغداد مئات الشهداء والجرحى واضرار كبيرة في الآليات والمعدات خلال السنوات الماضية .