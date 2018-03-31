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اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر صباح الاثنين المقبل

31/03/2018

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي
تعقد الهيئة الوطنيه للانتخابات مؤتمرا صحفياً لاعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨وذلك يوم الاثنين الموافق ٢-٤-٢٠١٨ الساعه ١٢ظهرا
 بمقر الهيئة العامه للاستعلامات ٣ش الاستاد البحري صلاح سالم مدينة نصر 

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