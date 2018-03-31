اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر صباح الاثنين المقبل 31/03/2018 مقالات مشابهة امين عام المرآة في حملة مواطن تؤكد التصويت الالكتروني امل المستقبل 31/03/2018 رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري يستنكر اعتداء اسرائيل علي الفلسطينيين في يوم الارض 31/03/2018 مرصد الافتاء المصري ينتقد الاذرع الاعلامية لجماعة الاخوان 30/03/2018 المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي تعقد الهيئة الوطنيه للانتخابات مؤتمرا صحفياً لاعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨وذلك يوم الاثنين الموافق ٢-٤-٢٠١٨ الساعه ١٢ظهرا بمقر الهيئة العامه للاستعلامات ٣ش الاستاد البحري صلاح سالم مدينة نصر 2018-03-31 waleed remaly شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest