اعلان الحظر التام في محافظة ميسان وتعطيل الدوام الرسمي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..قررت خلية الأزمة في ميسان، الاحد، تنفيذ الحظر التام في عموم المحافظة بدءا من يوم غد الاثنين حتى السبت المقبل.

وقال بيان عن الخلية أن محافظ ميسان رئيس خلية الأزمة علي دواي ترأس الاجتماع الثامن عشر بحضور جميع أعضاء الخلية لمتابعة الموقف الوبائي في المحافظة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بعد تزايد الإصابات والوفيات.

وأشار إلى ان الخلية قررت تطبيق فرض حظر التجوال الشامل التام وتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اعتباراً من يوم غد الاثنين 2020/6/22 ولغاية يوم السبت المقبل الموافق 2020/6/27

ونوه البيان الى استثناء ديوان المحافظة بنسبة 25% والأجهزة الأمنية ودوائر الصحة بنسبة 100% والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين وهي أقسام (بلدية العمارة – بلديات ميسان – مجاري ميسان – ماء ميسان – صيانة شبكات توزيع كهرباء ميسان – وصيانة محطات المنتوجات النفطية – صيانة الاتصالات والانترنت – مصارف (الرافدين -الرشيد – العراقي للتجارة – مصرف التنمية الدولي) .

ودعا الى غلق جميع منافذ الدخول والخروج للمحافظة بشكل كامل والسماح للمستثنين بشكل رسمي مع خضوعهم للإجراءات الوقائية والصحية .

ولفت البيان إلى استمرار عمل العيادات الطبية من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الرابعة عصراً مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية . مشدداً على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومحاسبة المخالفين .

و منعت الخلية إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .

فيما سمح للصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية والفواكه والخضروات والأفران في المناطق السكنية .والسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط .

ووجهت الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات داخل المحلات المستثناة من الحظر وإلزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. معربا عن أمله بالاستمرار بتوزيع السلة الغذائية والصحية للعوائل المتعففة .

ودعت الى تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا. وكذلك الاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة.

وأشار الى انه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .

وكرر دعوته للمواطنين بالالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والاقتصار على مغادرة المنزل في الحالات الضرورية والاستمرار بتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على أرواحهم وأرواح عوائلهم .