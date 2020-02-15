فرنسا تعلن أول حالة وفاة بسبب كورونا

(المستقلة) – أعلنت فرنسا عن أول وفاة يتسبب بها فيروس كورونا الجديد (19-covid) على أراضيها، لتكون أيضا أول حالة وفاة جراء هذا الفيروس القاتل خارج القارة الآسيوية.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان اليوم السبت إن مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد قد توفي جراء “التهاب رئوي تسبب به فيروس كورونا”. وقالت أيضا إن المريض، وهو سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاما، كان يخضع للعلاج في مستشفى في فرنسا منذ أواخر شهر كانون الثاني/يناير.

كما أشارت الوزيرة الفرنسية اثناء مؤتمر صحافي إلى أن حالة الوفاة هذه هي “الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا”.

و سجلت حتى الآن ثلاث وفيات فقط خارج الصين، في الفلبين وهونغ كونغ واليابان، بينما أعلنت مصر يوم أمس عن اكتشاف أول إصابة بالفيروس على أراضيها، لتكون الإصابة الأولى التي التي يتم تسجيلها في إفريقيا.