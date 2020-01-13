اعلاميو كربلاء ينظمون وقفة احتاجية تنديدا بأغتيال الصحفيين

(المستقلة)/علي النصر الله/.. نظم اعلاميو محافظة كربلاء، وقفة احتجاجية على اغتيال مراسل ومصور قناة دجلة الفضائية أحمد عبد الصمد وصفاء غالي التميمي في ساحة التربية .

وقال الإعلامي ذياب الطائي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إن “اعلاميي كربلاء يقفون في ساحة الاحرار في كربلاء احتجاجاً على اغتيال الاعلامي احمد عبد الصمد وصفاء غالي الذي توفى متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء الجمعة ، جراء هجوم مسلح تعرض له مع المراسل احمد عبدالصمد الذي قتل على الفور في نفس الوقت بمحافظة البصرة ” . وأضاف إن “الاعلاميون طالبوا الحكومتين المركزية والمحلية في البصرة بفتح التحقيق بالحادث وكشف الجناة لتقديمهم الى العدالة “.

وكان مجهولون قد اطلقوا النار يوم الجمعة 10/ 1 / 2020 على مراسل قناة دجلة الفضائية في محافظة البصرة احمد عبد الصمد الذي قتل على الفور ،فيما اصيب زميله المصور غالي الذي فارق الحياة بعد نقله الى المستشفى ، وكان الشهيدان ينقلان احداث التظاهرات من البصرة مباشرة خلال النشرات الاخبارية قبل ساعات قليلة من اغتيالهما “.