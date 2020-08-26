اعصار من الدرجة الرابعة يهدد السواحل الامريكية

اعصار من الدرجة الرابعة يضرب ولاية لويزيانا الامريكية

المستقلة / يستعد سكان لويزيانا وجنوب تكساس لمواجهة ،اعصار لورا ، بوضع أكياس رمل أمام أبواب منازلهم وسد نوافذها بإحكام أو إخلاء بيوتهم.

و قال مركز مراقبة الأعاصير أن الإعصار “لورا” اشتد، اليوم الأربعاء، ليصبح من الدرجة الثالثة، ترافقه رياح سرعتها 185 كلم في الساعة، وبات يهدد السواحل الأميركية على خليج المكسيك بارتفاع قد يكون “كارثيا” في مستوى المياه.

وقالت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشتد الإعصار ليصبح من الدرجة الرابعة مع اقترابه من السواحل الغربية للويزيانا ومن جزء من تكساس.

وكان هذا الإعصار أدى إلى مقتل 25 شخصا في هايتي وجمهورية الدومينيكان وتسبب بفيضانات هائلة.

ويهدد الإعصار أيضا مراكز تكرير النفط الكبرى في ليك تشارلز في لويزيانا وبومون/بورت آرثر في تكساس وكلها واقعة بالقرب من الساحل.