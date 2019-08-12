اعراض غريبة تتسبب باغلاق منتجع بريطاني

(المستقلة)..قالت الشرطة البريطانية، إن الواجهة البحرية في منتجع وورثنغ على ساحل انجلترا الجنوبي أغلقت لعدة ساعات بعد ظهر يوم أمس الأحد الموافق 11 أغسطس/آب، بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء.

وفرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ يوم الأحد ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة.

وقالت شرطة ساسكس فيما بعد، إنه تم رفع كل الأطوقة وتم فتح الشاطئ كالمعتاد.

هذا وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات لشخصين في المستشفى قبل السماح بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام. وأشارت الشرطة إلى أنها بدأت التحقيق في الحادث.

وفي أغسطس /آب من العام 2017 أصيب ما يصل إلى 50 شخصا على الساحل القريب من إيستبورن التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن وورثنغ بالتهاب في العين والحلق بسبب ضباب كيماوي لم يتم كشف النقاب عن طبيعته.

المصدر: يورونيوز