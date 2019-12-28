اعراض القولون العصبي وأفضل طرق عالجه

المستقلة … يعتبر القولون العصبي أحد اكثر الاضطرابات شيوعاً للغاية، حيث يؤثر على الأمعاء الغليظة، كما يسبب آلاماً وأعراضاً قد تكون حادة في بعض الأوقات.

أعراض القولون عادةً ما تشمل آلام وتشنجات البطن، والانتفاخ والغازات، واضطرابات الهضم من الإمساك أو الإسهال أو كليهما معاً.

هناك بعض الأعراض التي تعتبر الأكثر شيوعاً والتي من خلالها يمكن تشخيص القولون العصبي، وهي:

آلام وتشنجات في البطن.

الإسهال أو الإمساك، أو المناوبة بين الإثنين.

المخاط في البراز.

الغازات والانتفاخات.

علاج القولون العصبي بالادوية هناك بعض الأدوية المعتمدة خصيصاً للأشخاص المصابين بالقولون العصبي، ولا يصفها إلا الطبيب، ومنها:

ألوسيترون لتخفيف القولون وإبطاء حركة الفضلات من خلال الأمعاء السفلية.

الوكسادولين لتخفيف الإسهال.

ريفاكسيمين مضاد حيوي، يمكن أن يقلل من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء.

لوبيبروستون يمكن أن يعمل على زيادة إفراز السائل في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في مرور البراز.