اعراض السرطان عند الرجال التي يتجاهلها الرجال

المستقلة/ اعراض السرطان عند الرجال محدودة وربما تنطوي على أجزاء معينه في الجسم وتشير مباشرة لاحتمال الإصابة بالسرطان ولكن لا يمكن الحكم على وجود سرطان بدون فحص الطبيب.

اعراض السرطان عند الرجال

يوجد الكثير من اعراض السرطان عند الرجال وسوف نستعرضها

1. كتلة الثدي

معظم الرجال ينكرون احتمال إصابتهم بسرطان الثدي وبالرغم من عدم شيوعه ولكنه جائز الحدوث

أعراض سرطان الثدي

تجعد الجلد.

احمرار أو تقشر في جلد الثدي أو الحلمة.

إفرازات من الحلمة.

تراجع حديث وملحوظ في حلمة الثدي.

يمكن استشارة الطبيب إذا لاحظت أحدى هذه الأعراض.

2. من اعراض السرطان عند الرجال الألم

كلما تقدم الإنسان في العمر، فأنه يشكو من الألم في مناطق مختلفة بالجسم ويمكن أن يكون الألم من الأعراض المبكرة للسرطان بالرغم من أن معظم الآلام ليست بسبب السرطان.

أي نوع من الألم يستمر لفترة طويلة يجب استشارة الطبيب.

3. تغيرات في الخصيتين

يجب ملاحظة أي تورم أو تغير في حجم الخصيتين من انكماش أو زياده أو ثقل في كيس الصفن فيجب و بسرعة استشارة الطبيب خاصة وأن سرطان البروستاتا يتطور بشكل سريع ويفضل إجراء فحص البروستاتا مع الفحوصات الروتينيه.

عند الشك في وجود السرطان يجب إجراء فحص للدم وفحص كيس الصفن بالموجات فوق الصوتية وكذلك أخذ عينة بواسطة الطبيب.

4. تغيرات في الغدد الليمفاوية

إذا لاحظت أي انتفاخ في الغدد الليمفاوية الموجودة تحت الإبط أو في الرقبة أو في أي مكان أخر يجب عليك مراجعة الطبيب، وخاصة إذا لاحظت زيادة حجم الغدة بشكل كبير ولفترة تزيد عن الشهر، فبعد الفحص يستطيع الطبيب تقييم الحالة و الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الغدة كوجود التهاب مثلا، و إذا تأكد من عدم وجود التهاب ما فأنه عادة يطلب أن يأخذ عينة للتأكد.

5. من اعراض السرطان عند الرجال الحمى

الحمى غير معروفة السبب قد تكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان ولكنها أيضاً قد تشير إلى الإصابة بالتهاب الرئة أو التهابات أخرى تحتاج إلى العلاج، و في الواقع فأن معظم أنواع السرطان تؤدي إلى الحمى في مرحلة من المراحل و غالبا ما تكون عند انتشار السرطان من مكان ما إلى أجزاء الجسم الأخرى، كما تحدث الحمى أيضا عند الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم، لذا من الأفضل عدم اهمال أي حمى غير معروفة السبب و مراجعة الطبيب لمعرفة السبب و تحديد العلاج المناسب.

6. فقدان الوزن

فقدان الوزن بشكل كبير وخاصة إذا كان فجأة يعتبر مصدر قلق (خاصة أن فقدان الوزن ليس بالسهل) و لا نتحدث على فقدان بعض كيلو جرامات نتيجة تخفيف الأكل أو ممارسة رياضة فإذا خسر الرجل 10% من وزنه في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر يجب عليه مراجعة الطبيب.

7. السعال المستمر (الكُحه)

من الطبيعي أن يصاحب السعال نزلات البرد و الأنفلونزا و الحساسية ويمكن أن يكون أحد الأعراض الجانبية لبعض الأدوية، ولكن إذا زاد السعال عن ثلاثة أو أربعة أسابيع يجب استشارة الطبيب حيث أنه الممكن أن يكون أحد أعراض السرطان أو أحد أعراض التهاب الرئوي.

في هذه الحالة يجب على الطبيب الاستماع إلى الرئتين، واختبار قياس التنفس.

8. الاكتئاب و أوجاع البطن

يجب استشارة الطبيب إذا شعرت بأوجاع شديدة في البطن يصاحبها اكتئاب، فقد ثبت وجود علاقة قوية بين الاكتئاب و سرطان البنكرياس و من الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس تغير لون البراز للون الرمادي مع الشعور بالحكة في مختلف أنحاء الجسم و غمقان في لون البول لذا على الطبيب أن يخضعك لفحوصات دقيقة كالموجات فوق الصوتية.

9. صعوبة البلع

يتعرض بعض الرجال للصعوبه في البلع ولكنهم يهملون هذا ويتجهون إلى تغير النظام الهضمي بالرغم أن هذا العرض قد يكون دليل على وجود سرطان في الجهاز مثل على السوائل لذا يجب استشارة الطبيب عند الشعور بصعوبة البلع المريء وخاصة سرطان المرئ.

10. مشاكل التبول

بتقدم العمر يعاني الرجال من مشاكل في التبول، و من أهم أعراضها:

الشعور بعدم أفراغ المثانة بالشكل الكامل.

الحاجة الملحة للتبول. التبول وخاصة بالليل.

ضعف تدفق البول.

تسرب البول أثناء الضحك أو السعال.

يصاب الرجال بهذه الأعراض مع التقدم في السن ولكن يجب استشارة الطبيب وخاصة إذا ساءت الأعراض، و سيقوم الطبيب بالفحص الشرجي لفحص غدة البروستاتا التي تتضخم غالبا مع التقدم في السن.

11. تغيرات الجلد

يجب مراجعة الطبيب إذا لاحظت أي تغير في صبغة البشرة حيث أن تحرشف البشرة أو النزيف لفترة طويلة يدل على وجود سرطان الجلد، و أيضا ملاحظة حجم الشامات إذا زاد حجمها فأنها علامة للإصابة بسرطان الجلد.

12. تغيرات في الفم إ

ذا كنت من فئة المدخنين يجب ملاحظه ظهور بقع بيضاء على لسانك أو داخل الفم ويجب سرعة استشارة الطبيب لأنها غالبا ماتكون أعراض ما قبل السرطان والتي قد تتطور إلى سرطان الفم.

13. وجود الدم في أماكن غير معتادة

وجود الدم في أماكن غير معتادة مثل إختلاط الدم بالسعال بالدم أو إختلاط الدم بالبول، إذا لاحظت بصق الدم، إختلاط الدم بالبراز حيث من الخطأ تشخيصه على أنه بواسير يجب استشارة الطبيب لأنه ممكن تكون من أعراض سرطان القولون.

14. الإرهاق

يعتبر الإرهاق من الأعراض الغامضة لانتشار السرطان و كما هو الحال مع الحمى يحدث الشعور بالإرهاق عند انتشار السرطان و لكن قد يحدث أيضا في المراحل المبكرة للمرض كما في سرطان الدم و سرطان القولون و سرطان المعدة، فإذا كنت ممن يعانون من الإرهاق بشكل مستمر و لا تشعر بالتحسن عند الراحة لابد من استشارة الطبيب حيث يمكنه أن يقيم حالة الإرهاق و الأعراض الأخرى التي تشعر بها و بناء على ذلك يستطيع أن يحدد العلاج اللازم.

15. عسر الهضم

عسر الهضم المزمن قد يكون دليل على الإصابة بسرطان المعدة أو بالفحوصات اللازمة، لذا يجب استشارة الطبيب للقيام بالفحوصات اللازمة.