اعداد الوفيات المرعبة تعود لامريكا.. والصين تسجل إصابات جديدة

(المستقلة)..عادت الولايات المتحدة إلى تسجيل أرقام كبيرة في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض (كوفيد-19) والذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز المتخصصة في إحصائيات كورونا في الولايات المتحدة عن 1894 وفاة على الأراضي الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كانت الولايات المتحدة أقل حصيلة في عدد الوفيات منذ شهر مارس/آذار الماضي خلال اليومين الماضيين، حيث أحصت 830 وفاة يوم الاثنين، و 776 وفاة يوم الأحد.

وتخطى إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاجز 82 ألف حالة وفاة، بينما وصلت الإصابات إلى مليون و369 ألف إصابة.

كان باحثون في جامعة واشنطن قالوا يوم الثلاثاء، إنهم يتوقعوا وفاة أكثر من 147 ألف أمريكي بسبب فيروس كورونا المستجد بحلول أوائل أغسطس/آب المقبل بزيادة حوالي 10 آلاف عن التوقعات السابقة مع تخفيف القيود للحد من الوباء.

الصين تعود إلى تسجيل إصابات محلية

قالت سلطات الصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو/أيار مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.

وكانت ست من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في نشرتها اليومية، إن الحالة الواردة من الخارج رُصدت في شنغهاي.

كما سجلت الصين ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض يوم 12 مايو/أيار مقابل 15 حالة قبلها بيوم.

الصين وهي بؤرة تفشي المرض عالميا، لم يصاب فيها سوى 84 ألف، توفي منهم 6437 شخصا بينما تعافى معظم الآخرين.

وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 291 ألف شخص على مستوى العالم، بينما أصيب 4 ملايين و259 ألف شخص حتى الآن، تعافى منهم ما يقارب مليون ونصف المليون شخص.