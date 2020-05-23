اعتماد مستشفى الحسن في كربلاء مركزا للدراسات العليا (البورد العربي)

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم السبت ، عن حصول موافقة وزير الصحة حسن التميمي على اعتماد مستشفى الامام الحسن عليه السلام (المستشفى التركي ) مستشفى تعليمي ومركزا للدراسات العليا البورد العربي .

وذكر الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الوزارة وافقت على رفد المستشفى ، بأطباء على مستوى عالمي ، إضافة الى الكوادر الطبية وفق الية تعدها وزارة الصحة “.

وقال إن “دائرة الصحة في كربلاء استحصلت دعما ماليا بمقدار مليار دينار ، يصرف وفق آليات محددة “.