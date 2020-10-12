اعتقال 92 مطلوبا للقضاء بتهم ارهابية وجنائية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال 92 مطلوبا للقضاء بتهم ارهابية وجنائية .

وذكر مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) تمكنت من اعتقال مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب “.

وقال كما “تمكنت القوات الامنية قسم مكافحة الجرائم من اعتقال 91 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة اليوميين الماضيين في عموم مراكز الشرطة “.

وأضاف إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.