اعتقال (8) أجانب في كربلاء لمخالفة شروط الإقامة

(المستقلة)/علي النصر الله/.. أفادت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال ( 8 ) أجانب دون ذكر جنسياتهم لمخالفتهم شروط الاقامة وممارستهم العمل بدون عقود رسمية في المحافظة.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) تمكنت “مفارز الشرطة الدولية بالاشتراك مع جهاز المخابرات وقسم أمن السياحي وشعبة امن الوافدين من اعتقال ( 8 ) اجانب مخالفين لشروط الاقامة والعمل بدون عقود رسمية في كربلاء “،

وبين إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.