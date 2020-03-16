اعتقال 75 شخصا تلاعبوا بأسعار المواد الغذائية بكربلاء
(المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الاثنين ، إن القوات الامنية اعتقلت 75 شخصا ممن تلاعبوا بأسعار المواد الغذائية والخضروات في المحافظة .
وقال نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال 75 شخصا ممن يتلاعبون بالأسعار مستغلين حظر التجوال الذي أعلن عنه أمس الاحد ” .
وأضاف إن “الأجهزة الأمنية مستمرة بمراقبة أسواق المواد الغذائية والفواكه والخضر واعتقال كل من تسول له نفسه استغلال الفرصة لزيادة الأسعار” .
واشاد الفتلاوي ” بأصحاب لمحال والبسيطات ممن لم يرفعوا الاسعار بل ان عددا منهم عرض بضاعته بالأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين لاسيما اصحاب الدخل المحدود”.
وكان محافظ كربلاء وجه امس الاحد ، الامن الاقتصادي بمراقبة الاسواق وعدم التلاعب بالأسعار بعد فرض خلية مكافحة فايروس كورونا قرار بحظر التجوال ثلاثة ايام لتعقيم وتعفير عموم المحافظة بالمطهرات الوقائية حفاظا على سلامة الاهالي “.
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