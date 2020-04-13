اعتقال ( 73 ) مخالفا لحظر التجوال شرقي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قالت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن “القوات الامنية في قضاء الهندية ( طوريج ) 30 كم شرقي المحافظة تمكنت من اعتقال ( 73 ) مخالفا لقرارات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا وحظر التجوال الصحي “.

وأوضح مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المخالفين اعتقلوا حسب توجيهات قائد الشرطة وقرارات خلية الازمة ، وتم أتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم “.

وأضاف المصدر كما “تمكنت إحدى دوريات النجدة من اعتقال سارقان أثنان متخصصان في كسر زجاج العجلات المدنية أمام دور سكناهم وسرقة ما بداخلها “،مبينا إن “المعتقلين أحيلا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.