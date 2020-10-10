اعتقال 69 شخصا في كربلاء بينهم 46 عرب وأجانب

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت قسم الامن السياحي التابع الى استخبارات ومكافحة الارهاب محافظة كربلاء ، مساء السبت ، اعتقال 69 شخصا بينهم 46 عرب واجانب مخالفين للاقامة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “قسم الامن السياحي تمكن من اعتقال 23 شخصا عراقيا خلال اليوميين الماضيين ، أضافة الى اعتقال 46 شخصا يحملون جنسيات عربية وأجنبية مخالفين لشروط الاقامة في المحافظة “.

وأوضح كما “تمكن القسم أيضا من كشف 8 شركات سياحية وهمية “. وأضاف إن “القسم تمكن من مصادرة 29 جهاز لاسلكي غير مرخص من اجهزة الاتصالات اللاسلكية بالتنسيق مع قسم الاتصالات في شرطة كربلاء “.