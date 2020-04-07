اعتقال 56 مخالفًا جديدا لضوابط حظر التجوال في بغداد

( المستقلة)… أعلنت نجدة بغداد اعتقال 56 مخالفاً جديداً لضوابط حظر التجوال في العاصمة، وتسليمهم لمراكز الشرطة.

وقال إعلام المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء إنه “من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال، ألقت دوريات شرطة نجدة بغداد القبض على ٥٦ شخصاً وذلكلمخالفتهم ضوابط حظر التجوال“.

وأضاف، أنه “تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة أصولياً“.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 13812 مخالفاً لحظر التجوال منذ 17 آذار وحتىالسادس من نيسان.( النهاية)