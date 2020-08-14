اعتقال 31 داعشي سوري تسللو للعراق وبحوزتهم مواد شديدة الانفجار

(المستقلة)… كشفت خلية الإعلام الأمني عن اعتقال 31 شخصاً جميعهم سوريون كانوا بصدد العبور الى العراق من سوريا، فيما لفتت الى العثور بحوزتهم على ١٤٠ علبة أسطوانة أصابع مادة TNT الشديدة الانفجار.

وقالت الخلية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة “من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة ٦٦ بالفرقة العشرين في الجيش العراقي، ليلة امس الخميس، من رصد ٣١ شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقه الى الأراضي العراقية”.

واضافت الخلية انه “تم إلقاء القبض عليهم جميعاً وضبطت بحوزتهم ٣٤٤ مشعل عثرة و١٤٠ علبة أسطوانة أصابع TNT، وقد جرى تسليمهم المبرزات الجرمية الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء”. (النهاية)