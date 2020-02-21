اعتقال 21 مطلوبا للقضاء بتهم ارهابية وجنائية في كربلاء

( المستقلة)/ علي النصر الله/ ..قالت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 21 مطلوبا للقضاء بتهم ارهابية وجنائية ضمنهم 4 اجانب مخالفين شروط الاقامة .

وذكر مصدر امني في تصريح لـــ (المستقلة) إن “نقاط التفتيش الخارجية تمكنت من اعتقال مطلوب وفق مادة الارهاب ، كذلك اعتقال 4 أجانب مخالفين لشروط الاقامة “.

وأضاف كما “تمكنت القوات الامنية من اعتقال 16 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية “، مبينا إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.