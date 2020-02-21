اعتقال 21 مطلوبا للقضاء بتهم ارهابية وجنائية في كربلاء
( المستقلة)/ علي النصر الله/ ..قالت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 21 مطلوبا للقضاء بتهم ارهابية وجنائية ضمنهم 4 اجانب مخالفين شروط الاقامة .
المزيد من الاخبار
وذكر مصدر امني في تصريح لـــ (المستقلة) إن “نقاط التفتيش الخارجية تمكنت من اعتقال مطلوب وفق مادة الارهاب ، كذلك اعتقال 4 أجانب مخالفين لشروط الاقامة “.
وأضاف كما “تمكنت القوات الامنية من اعتقال 16 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية “، مبينا إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.
التعليقات مغلقة.