اعتقال 200 ديك مصارع !

(المستقلة)..ألقت الشرطة الأميركية في ولاية أركنساس القبض على 200 ديك، وزجت بالطيور في السجن لمشاركتها بمصارعات الديكة.

وتم إلقاء القبض على الطيور في مدينة دي كوين، واحتجزت لاستخدامهما كدليل مادي أمام المحكمة التي ستقرر مصيرها.

ويقوم على رعاية الديوك السجناء الذين اكتسبوا ثقة إدارة السجن. لكن المشكلة تكمن في شكاوى موظفي الشركات الاقتصادية التي تقع بالقرب من السجن بسبب الضوضاء التي تسببها الديكة من خلف القضبان.

وفي المهمة نفسها، ألقت الشرطة القبض على 137 شخصا، بتهمة تنظيم مباريات مصارعة الديكة المحظورة،86 مشتبها بهم بشكل مباشر، والآخرون كمتفرجين على هذه المباريات