اعتقال 13 بنغلاديشي مخالف لشروط الاقامة في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة شرطة ذي قار عن اعتقال 13 بنغلاديشي مخالف لضوابط الاقامة في المحافظة.

وقال بيان عن القيادة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بالتعاون مع استخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار ، نفذت حملات تفتيشية على الفنادق والمطاعم والمقاهي اسفرت عن القاء القبض على 13 بنغلاديشي مخالف لشروط الاقامة ” .

يشار الى ان وزير الداخلية ياسين الياسري وجه بترحيل المواطنين البنغلادش المخالفين لضوابط الاقامة من البلاد .