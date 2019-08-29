اعتقال 12 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … اعلن قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 12 أجنبيا من دولة الباكستان مخالفين لشروط الإقامة في كربلاء .

وقال مصدر أمني لـــ ( المستقلة ) إن “قوة أمنية مشتركة من أجهزة المخابرات والاستخبارات والامن السياحي تمكنوا من اعتقال 12 أجنبيا أغلبهم من دولة باكستان مخالفين لشروط الإقامة في كربلاء “.

وأضاف إن “عملية الاعتقال استندت لمقررات الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام للقيام بحملات امنية ، بالإضافة الى توجيهات وزير الداخلية “،

وبين إن “المعتقلين الأجانب تم احالتهم الى قسم الإقامة في المحافظة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم خارج العراق “.