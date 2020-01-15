اعتقال 11 مطلوبا للقضاء بجرائم جنائية في كربلاء في يناير 15, 2020 شارك الخبر إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار محمد بن زايد يكرم الفائزين بـ”جائزة زايد للاستدامة 2020″ اخر الاخبار هيئة رعاية ذوي الإعاقة تعلن الوجبة 13 من المتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ اخر الاخبار جريمة أخلاقية !! ضابط إسرائيلي يغتصب مجندة اخر الاخبار البرلمان الأوروبي يوافق على قرض ميسر للأردن التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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