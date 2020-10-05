اعتقال نجمة نشرت فيديو يسيء لمنطقة القصيم في السعودية

المستقلة / تداولت وسائل اعلام سعودية محلية نبأ القبض على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مشاعل الجلعود بعد نشرها لمقطع فيديو تضمن الإساءة لسكان منطقة القصيم السعودية.

وقالت شرطة الرياض، دون ذكر أسماء، إن الأجهزة الأمنية المختصة في محافظة الرياض، تمكنت من تحديد هوية المرأة التي ظهرت بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوى على ألفاظ وعبارات تضمنت الإساءة للغير.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، عن مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، قوله إن ”الفيديو المتداول يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية“.

وأشار الرائد الكريديس إلى أن ”من قام بهذا الفعل المجرَّم نظاما، امرأة في العقد الرابع من العمر، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق نظام الإجراءات الجزائية“.

وكشف مستخدمون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقطع للجلعود كان أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، وفقاً لما ذكره موقع إرم نيوز.