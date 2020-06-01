اعتقال مقدم برامج في قناة العراقية وسط بغداد

(المستقلة)..اعتقلت قوة امنية مقدم البرامج في قناة العراقية انمار عبد العزيز، مساء يوم امس الاحد.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن عبد العزيز قوله انه،” بعد الانتهاء من التغطية الصحفية في مشفى الكندي، واثناء مروره باتجاه منطقة (النهضة) وسط بغداد، استوقفته احدى نقاط التفتيش هناك، ومنعته من المرور”.

واضاف انمار “بالرغم من ابراز هوياته التعريفية الخاصة بعمله في القناة، لكن الشرطة اقتادته واحتجزته في مركز شرطة (باب الشيخ) بذريعة تجاوزه على القوات الامنية اثناء العبور من السيطرة”.

و أشار الى ان فترة احتجازه في المركز استمرت تسع ساعات، بعد ان تفاجأ بدعوة اقامها نقيب يدعى (علاء) في نقطة التفتيش بالقرب من المنطقة التي منع من المرور منها، ولم يتم الإفراج عنه إلا بكفالة مالية.

واستنكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عملية الاحتجاز ، و”تعد ما تعرض له انتهاكا لحرية العمل الصحفي”.

وطالب الجمعية مكتب القائد العام للقوات المسلحة والجهات المختصة بتوجيه القوات الامنية للتعاون مع الصحفيين وتسهيل عملهم، وضرورة الإسراع لإيجاد حل لهذه الانتهاكات، لاسيما في الوقت الحالي، بعد تزايد حدة المضايقات واستخدام مختلف الوسائل التعسفية بحق الكوادر الاعلامية اثناء اداء مهامهم.