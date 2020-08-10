اعتقال مجموعة تقوم بتوزيع “الكفالات” على عوائل داعش في ديالى

(المستقلة)… أعلنت وكالة الاستخبارات اعتقال مجموعة تقوم بتوزيع “الكفالات” على عوائل تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إنه “من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في جميع المحافظات، وبعملية مشتركة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب (بغداد وديالى)، تم إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بعد متابعتهم في محافظة ديالى وإلقاء القبض عليهم في منطقة الدورة ببغداد والمطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية والذي يقومون بتوزيع ما يسمى بـ (الكفالات) على عوائل عصابات داعش”.

وأشارت الوكالة الى “قيامها بتدوين أقوال الإرهابيين الأربعة وإحالتهم الى الجهة المختصة لغرض اكمال الإجراءات القانونية بحقهم”. (النهاية)