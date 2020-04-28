اعتقال متهم يتاجر بمادة الكريستال المخدرة في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ” متهم يتاجر بمادة الكريستال المخدرة”.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المعتقل أستدرج بكمين من قبل مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية ، وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وأوضح إن “المعتقل ضبط بحوزته مادة الكريستال وحبوب مخدرة لأنواع أخرى ، اضافة الى سلاح نوع مسدس مع العتاد وقنبلة ( رمانة ) يدوية هجومية وقداحات عدد ( 7 ) ، ودراجة نارية كان يستقلها “.

وأضاف كما تم “ضبط مع المعتقل ايضا ( 10 ) أدوات تعاطي مخدرات مع ميزان صغير الكتروني “، مبينا إن “المعتقل احيل الى القضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقه بعد توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق مادة ( 28 ) مخدرات “.