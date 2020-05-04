اعتقال متهم وملاحقة آخر بجريمة قتل في كربلاء

 

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افادت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، مساء الاثنين ، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم  قام بقتل ، صاحب محل صيرفة  طعنا بالسكاكين ، فيما تمكن المتهم الاخر من الهروب وهو قيد التحري لاعتقاله .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة )  إن “جريمة القتل حصلت نتيجة مشاجرة بين أحد الأشخاص  ، وهو صاحب محل للصيرفة مع جيرانه وهما شخصان اخران  ضمن منطقة اليرموك في حي  العامل  7 كم مركز المدينة  “.

وأوضح  ان المشاجرة ادت الى القيام بالاعتداء على صاحب الصيرفة بواسطة آلات جارحة  ( سكين ) أسفرت عن  مقتله.

وأضاف إن “الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال أحد المتهمين ، فيما تمكن المتهم الاخر من الهروب ، وحاليا قيد التحري لاعتقاله “،

وبين إن “المعتقل أحيل الى الجهات القضائية لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق جريمة القتل العمد  “.

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