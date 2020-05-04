اعتقال متهم وملاحقة آخر بجريمة قتل في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افادت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، مساء الاثنين ، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم قام بقتل ، صاحب محل صيرفة طعنا بالسكاكين ، فيما تمكن المتهم الاخر من الهروب وهو قيد التحري لاعتقاله .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “جريمة القتل حصلت نتيجة مشاجرة بين أحد الأشخاص ، وهو صاحب محل للصيرفة مع جيرانه وهما شخصان اخران ضمن منطقة اليرموك في حي العامل 7 كم مركز المدينة “.

وأوضح ان المشاجرة ادت الى القيام بالاعتداء على صاحب الصيرفة بواسطة آلات جارحة ( سكين ) أسفرت عن مقتله.

وأضاف إن “الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال أحد المتهمين ، فيما تمكن المتهم الاخر من الهروب ، وحاليا قيد التحري لاعتقاله “،

وبين إن “المعتقل أحيل الى الجهات القضائية لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق جريمة القتل العمد “.