اعتقال متهم وضبط اسلحة نارية في نقطة امنية شمالي كربلاء

(المستقلة)..( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم وضبط اسلحة نارية في أحدى نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) محور بغداد شمالي المحافظة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نقطة التفتيش الخارجية الرئيسية ( السيطرات ) محور بغداد كربلاء تمكنت من اعتقال متهم أثناء التفتيش الامني ، وضبط اسلحة نارية بحوزته “.

وأوضح إن “الاسلحة النارية المضبوطة مع المعتقل ، عبارة عن مسدسات عدد 20 مع مخازنها واطلاقاتها النارية دون ذكر سبب ادخالها الى كربلاء “.

وبين إن “المعتقل أحيل الى الجهات المختصة مع المضبوطات بحوزته لإكمال الاجراءات القانونية والقضائية “.