اعتقال متهم متنكر بزي نساء غربي كربلاء

(المستقلة)/ علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم قام بسرقة دور احد المواطنين متنكرا بزي نساء غربي المحافظة “.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مكافحة الاجرام في كربلاء تمكنت من اعتقال متهم قام بسرقة دور احد المواطنين في قضاء عين التمر 95 كم غربي المحافظة متنكرا بزي نساء “.

وأوضح إن “عملية اعتقال المتهم بزي النساء، استندت الى قرار قاضي التحقيق وتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني بتشكيل فريق عمل من مكافحة اجرام كربلاء وعين التمر الذي استخبر بعملية حادث السرقة في القضاء “.

وأضاف إن “المتهم المعتقل اعترف بسرقة الدار ابتدائيا وقضائيا وتم اجراء كشف الدلالة ، وإحالته الى القضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة 440 / أولا من قانون العقوبات العراقي “.