اعتقال متهم لسرقته 60 مليون دينار في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفادت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاربعاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم لسرقته 50 مليون دينار ، بالإضافة الى سرقته 10 مليون دينار ايضا من صندوق دعم الفقراء .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة اجرام كربلاء تمكنت من اعتقال متهم قام بسرقة 50 مليون دينار قاصة حديدية من احد المحال التجارية في منطقة حي المعلمين 7 كم غربي المحافظة “.

وأوضح  المصدر إن “السرقة الثانية كانت لصندوق  مخصص للفقراء في نفس المحل التجاري يضم 10 مليون دينار  “.

واضاف إن “المتهم اعترف بالسرقة وصدقت اقواله قضائيا ، كما تم اجراء كشف الدلالة على محل الحادث “،

واشار الى إن “المعتقل احيل الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القضائية بحقه وفق مادة 444 من قانون العقوبات العراقي “.

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