اعتقال متهم قتل شقيقه في الشطرة

(المستقل)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن كشف ملابسات جريمة قتل حدثت في قضاء الشطرة شمالي المحافظة .

وقال بيان عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه انه ” بناء على معلومات عن وفاة شخص في مستشفى الشطرة اثر تعرضه الى اطلاق نار ، توجهت الشرطة الى محل الحادث في منطقة الشعلة في القضاء ، وبعد التحري وجمع المعلومات تبين ان الجاني شقيق المجني عليه ، والذي اعتقل بوقت قياسي وضبط بندقية نوع كلاشنكوف استخدمت في الجريمة “.

واشار الى ان ” المتهم انهار واعترف صراحة بارتكاب الجريمة بعد مواجهته بالادلة ، مدعيا وجود خلافات عائلية “.

وأكد ” تدوين اقواله بالاعتراف وتوقيفه من قبل قاضي التحقيق استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي “.